Balıkesir'de traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
G.M. idaresindeki 10 AAR 444 plakalı otomobil, Akçal Mahallesi mevkisinde S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan B.S. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı otomobil sürücüsü G.M. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren B.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
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