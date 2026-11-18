Kaza, gece Güngörmez kavşağında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 10 AAR 444 plakalı Fiat Linea marka otomobil, önünde seyreden demir boru yüklü S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan sürücü G.M., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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