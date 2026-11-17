Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini keyifle değerlendirmeleri amacıyla Kasım Ayı Ara Tatil Atölye Programı’nı başlattı. Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’nde (ÇEBİM) düzenlenen atölyelerde çocuklar tatil boyunca eğlenerek öğrenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların tatil dönemlerini eğlenerek öğrenebilecekleri etkinliklerle zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi (ÇEBİM) tarafından düzenlenen Kasım Ayı Ara Tatil Atölye Programı, çocukları bilim, doğa, çevre ve geri dönüşüm farkındalığıyla buluşturuyor. Beş gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerde çocuklar, hem yeni bilgiler ediniyor hem de kendi tasarımlarını hayata geçirerek ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendiriyor. 1620 Kasım tarihleri arasında 56, 78, 910 ve 1112 yaş gruplarına yönelik farklı içeriklerdeki atölyelerde çocuklar eğlenerek öğrenecek.

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Çevre, doğa, bilim, canlılar ve geri dönüşüm temaları etrafında şekillenen atölyelerde çocuklar, farklı konuları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyor. Atölyelerle çocukların gözlem yapma, araştırma, üretme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken hayal güçlerini kullanarak fikirler ortaya koymaları da destekleniyor. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle zenginleştirilen Kasım Ayı Ara Tatil Atölye Programı, Çamlık’ta bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’nde 20 Kasım'a kadar devam edecek.