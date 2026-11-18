Ayvalık’ın binlerce yıllık zeytin ve zeytinyağı kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi, Kırlangıç Yaşam Merkezi’ndeki Tarihi Sabunhane Salonu’nda, pazartesi hariç her gün ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nde ilgi odağı olan Tarihi mekân, yıl boyunca kültürel etkinliklerin de yeni adresi olmaya aday.

Kapılarını açtı

Ayvalık’ın köklü zeytincilik geçmişini ve zeytinyağı üretim kültürünü tanıtmayı amaçlayan Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi, 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında yeni yuvası Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nda kapılarını açmıştı.

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Kentin zeytinle şekillenen tarihini, üretim geleneklerini ve kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturan galeri, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü kuruyor. Ayvalık’ın simgesi haline gelen zeytinin yolculuğunu anlatan galeri, kentin kültürel değerlerinin yaşatılmasına da katkı sağlayacak.

Tarihi salon yıl boyunca yaşayacak

Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu, yalnızca Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi’ne ev sahipliği yapmakla kalmayacak; yıl boyunca düzenlenecek paneller, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle Ayvalık’ın önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, herkesi galeriyi ziyaret etmeye ve Ayvalık’ın zeytinle yazılmış köklü hikâyesini yakından keşfetmeye davet etti. Başkan Mesut Ergin, "Yeni galeri ve etkinlik alanıyla Ayvalık’ın zeytin kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması, tarihi mirasının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve bu zengin kültürün yaşatılması için çalışıyoruz" dedi.