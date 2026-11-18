Dursunbey'de kış akşamlarının sohbetini, türkülerini ve sofra kültürünü bir araya getiren Barana geleneği, Güney Marmara Kalkınma Ajansının kültür yayınları kapsamında yayıma hazırlanan eserle okuyucuyla buluşuyor. Yeni saha araştırmalarıyla hazırlanan kitap, geleneğin geçmişten bugüne nasıl yaşatıldığını anlatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kültür yayınları çalışmaları çerçevesinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yayıma hazırlanan Asırlık Bir Gelenek: Dursunbey Barana Kültürü adlı eser, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşatılan Barana geleneğini ele alıyor. Prof. Dr. Metin Ekici'nin editörlüğünde hazırlanan kitap, geleneğin Ahilikle bağından toplantıların düzenine, müzikten halk oyunlarına kadar uzanan kapsamlı bir inceleme sunuyor.

REKLAM

Dursunbey'in kış akşamlarından bugüne

Dursunbey'de geleneksel olarak sonbahar ve kış aylarında, cumartesi akşamları düzenlenen Barana toplantıları, kendine özgü kuralları ve görev paylaşımıyla şekilleniyor. Sohbetin yanı sıra türkülerin söylendiği, halk oyunlarının oynandığı ve yöresel yemeklerin paylaşıldığı bu buluşmalar, dayanışma ve karşılıklı saygı gibi değerlerin gündelik yaşam içinde kuşaktan kuşağa aktarılmasına ortam sağlıyor. Dursunbey Baranası, 2010 yılında "Geleneksel Sohbet Toplantıları" adıyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen gelenekler arasında yer alıyor.

REKLAM

Barana'nın tarihî gelişimi ve günümüzdeki durumu ele alındı

Altı bölümden oluşan kitapta Barana'nın tarihî gelişimi ve günümüzdeki durumu, toplantılarda icra edilen müzik, sofra ve yemek kültürü, halk dansları, seyirlik oyunlar ve geleneksel giyim kuşam inceleniyor. Eser, 2000'li yılların başından itibaren geleneğin yeniden canlanmasında rol üstlenen Dursunbey AraştırmaEğitim ve Turizm Derneğinin (DUFAD) çalışmalarına da yer veriyor.

"Barana'nın Dursunbey'de nasıl yeniden canlandığını inceledik"

Eserin editörü Prof. Dr. Metin Ekici, "Kitabı hazırlarken Dursunbey'de yeniden saha çalışması yaptık. Barana toplantılarına katılmış kişilerle ve geleneği yeniden canlandırmak için emek veren gönüllülerle görüştük. Bu görüşmeler, toplantılarda söylenen türkülerden oynanan oyunlara ve kurulan sofralara kadar pek çok ayrıntının zaman içinde nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı oldu. Güney Marmara Kalkınma Ajansının katkısıyla elde ettiğimiz yeni bilgileri ve görselleri kitaba ekleyerek Barana'nın Dursunbey'de yeniden nasıl hayat bulduğunu ortaya koymayı amaçladık" dedi.

REKLAM

"Barana'da Dursunbey'in sesini duyuyoruz"

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Barana dendiğinde Dursunbey'de aklımıza türkülerimiz, oyunlarımız ve aynı sofrada buluştuğumuz kış akşamları geliyor. Bu kitabın, ilçemizi tanımak isteyenlere Barana'nın Dursunbey'de ne ifade ettiğini anlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin de kitapta okuyacakları türküleri ve oyunları, geleneği bugün yaşatan Barana ustalarımızdan öğrenmelerini önemsiyoruz" dedi.

"Geleneği yaşatanların tanıklıkları geleceğe kalacak"

Dursunbey Kaymakamı Musa Ayyıldız, "Barana toplantılarındaki görev paylaşımı, büyüklere saygı ve yardımlaşma, ilçemizin birlikte yaşama kültürünü anlamamıza yardımcı oluyor. Bu çalışmada, toplantılara katılmış ve geleneğin yeniden canlanmasına emek vermiş hemşehrilerimizin bilgisine başvurulmasını özellikle kıymetli buluyorum. Onların tanıklıklarının kayıt altına alınması, ileride Barana üzerine çalışacak araştırmacılara ve ilçemizin geçmişini merak eden gençlere kaynak sağlayacak" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Güney Marmara'nın kültürel mirasına ilişkin yayınlarımızı sürdüreceğiz"

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Kültür Yayınları aracılığıyla Balıkesir ve Çanakkale'nin tarihine ve yaşayan kültürüne ilişkin araştırmaları kalıcı ve erişilebilir kaynaklara dönüştürmeyi önemsiyoruz. Barana üzerine yürütülen saha çalışmaları, bir geleneğin bugün kimler tarafından ve nasıl yaşatıldığını da görmemizi sağlıyor. Önümüzdeki dönemde üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde bölgemizin tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına alan benzer çalışmaları yayıma hazırlamayı sürdüreceğiz" dedi.

REKLAM

GMKA tarafından Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan, Barana geleneğinin hafızasını gelecek kuşaklara taşıyan "Asırlık Bir Gelenek: Dursunbey Barana Kültürü" adlı kitaba www.gmka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.