Balıkesir'de 377 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 377 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 377 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan kamyonette arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği "Yaşa"nın da katıldığı aramada, 377 kilo 200 gram skunk bulundu.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ