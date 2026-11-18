Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Mahallesi’ni ziyaret ederek yapımı devam eden kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ergin, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi. Kaldırım yenileme çalışmalarına Altınova’nın merkez bölgesinden başladıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yayalar için daha güvenli ve konforlu kaldırımlar oluşturulacağını ifade etti. Ergin, Altınova’da ihtiyaçlara yönelik hizmetleri sürdürerek mahalleye değer katacak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.