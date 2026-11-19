BASKİ Genel Müdürlüğü, Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde içme suyu altyapısını baştan sona yeniledi.

20 ilçede eş zamanlı çalışmalar sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde içme suyu altyapısı yenileme çalışmaları tamamlandı.

1.800 Metrelik yeni içme suyu hattı oluşturuldu

BASKİ ekiplerince Çavdaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bin 800 metrelik yeni içme suyu hattının yapımı tamamlanırken, 180 abonenin içme suyu bağlantısı da yenilendi. Çalışmalarla birlikte mevcut altyapı güçlendirilerek, su hizmetinin daha sağlıklı ve güvenli şekilde vatandaşlara ulaştırılması sağlandı. Çavdaroğlu Mahallesi'nde tamamlanan çalışmalarla birlikte altyapı yenilenerek su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amaçlandı.

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"Mahallemizin altyapısını daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyoruz"

Çavdaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise yürütülen çalışmanın mahalle sakinlerinin içme suyu hizmetini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek açısından önemli olduğunu belirtti. Öztürk, "BASKİ olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda mevcut altyapımızı yeniliyor, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni hatlar oluşturarak sistemimizi güçlendiriyoruz. Çavdaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bin 800 metrelik yeni içme suyu hattı ve 180 abone bağlantısının yenilenmesiyle mahallemizin altyapısını daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.