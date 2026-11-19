Balıkesir'de kediyi darbeden kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kediyi darbeden kişi gözaltına alındı.
Giriş: 19.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kediyi darbeden kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, yaralı kedinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
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