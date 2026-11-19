Balıkesir'de yazıhane duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terminaldeki yazıhane duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terminaldeki yazıhane duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
M.G. (63) idaresindeki 10 HF 027 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Otobüs Terminali'nde manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yazıhane duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.G. ile otobüsteki yolcu Y.C. (40), sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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