Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo içerisinde bulunan hava kompresörü ve kaynak makineleri gibi iş ekipmanlarında maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bulunan H.K.'ye ait depoda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.