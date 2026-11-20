Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1 tır, 1 motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, BalıkesirBursa karayolunun Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. 1 tır, 1 motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından tır sürücüsü aracıyla olay yerini terk etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 10 APE 535 plakalı motosikletin sürücüsü T.K. ile 10 SA 745 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ü. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan S.B.A. ile T.A. yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlardan 16 BGV 323 plakalı otomobilin sürücüsü M.M.D. ile yolcular D.Ş., S.D. ve M.D.'nin, 54 AOH 474 plakalı otomobilin sürücüsü K.K. ve ailesinden 4 yolcunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.