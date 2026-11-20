Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.B. yönetimindeki 10 AHG 835 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolu Burhaniye Otogar Kavşağı'nda E.Ş'nin kullandığı 39 SP 206 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen 10 AHG 835 plakalı otomobilin sürücüsü S.B, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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