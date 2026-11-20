BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bastonla kediye şiddet uygulayıp bir gözünü kaybetmesine neden olan Müslüm Çepeloğlu tutuklandı.

Olay, 15 Kasım’da saat 13.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Müslüm Çepeloğlu, yanındaki kadının bastonunu alıp, kediye defalarca vurdu. Kedi, binadakiler tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin kaybettiği gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Olayı ardından Müslüm Çepeloğlu gözaltına alındı. Çepeloğlu'nun emniyetteki ifadesinde, "Kedi kafesteki muhabbet kuşuna saldırdı. Bunun üzerine korkutmak için elimdeki sopayı fırlattım. Sopa kedinin gözüne geldi" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.