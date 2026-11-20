Balıkesir Üniversitesi Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen programda, Balıkesir Üniversitesi yönetimi ile Balıkesir işyeri temsilcileri bir araya geldi. Üniversitenin gelişimi ve 2324 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Marmara Balıkesir Kariyer Fuarının hazırlıklarının değerlendirildiği program, karşılıklı iş birliği imkânlarının ele alınmasına zemin hazırladı.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin son dört yılda akademik, bilimsel, teknolojik ve kurumsal alanlarda kaydettiği gelişmeleri grafikler ile katılımcılarla paylaşırken, 2324 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı'na ilişkin hazırlıklar ve organizasyonun kapsamı hakkında da bilgi verdi. Üniversitenin bugün üniversite olmanın gerektirdiği standartlara ulaştığını belirten Rektör Oğurlu, son dört yılda Türkiye'nin en hızlı ilerleyen üniversitesi olduklarını vurguladı. Yaklaşık 150 gösterge ve grafikle ortaya konulan gelişimde birçok alanda sıfırdan önemli seviyelere ulaşıldığını, bazı göstergelerde 40, 50 ve 70 kata varan artışlar yaşandığını ifade etti. Üniversitede yeni kurumsal yapıların oluşturulduğunu; Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve araştırma altyapılarının güçlendirildiğini belirten Rektör Oğurlu, mevcut kazanımların ardından yeni hedeflerinin araştırma üniversitesi olmak olduğunu söyledi. Üniversitenin geçmişte şehirle arasında oluşan mesafeyi ortadan kaldırmak için önemli adımlar attığını da dile getiren Oğurlu, Balıkesir'in gelişimi için üniversite, iş ve şehir dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İyi niyetli ve gayretli insanların birbirine destek olarak ortak hedefler doğrultusunda mücadele etmesinin önemine dikkat çeken Rektör Oğurlu, üniversite hastanesindeki yatırımlar, hastane gelirleri ve uluslararası öğrencilerin üniversiteye katkıları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri olan Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı hakkında da bilgi veren Rektör Oğurlu, 2324 Aralık 2026 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek fuarın 13 ilden 19 paydaş üniversitenin katılımıyla düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Balıkesir İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek fuarda üniversite öğrencileri ve mezunların kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle buluşturulacağını ifade eden Rektör Oğurlu, organizasyonun gençlerin kariyer gelişimine, istihdam imkanlarına ve üniversitesektör iş birliklerine katkı sunacağını kaydetti. Üniversitenin gelişim sürecinde iş adamlarıyla kurulan iş birliklerinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bilimsel üretim, araştırma, teknoloji geliştirme ve sektör iş birlikleri alanlarında çalışmaların devam edeceğini belirterek toplantıya katılan konuklara destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

REKLAM

Toplantıda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise üniversitelerin bulundukları şehrin vizyonunu yansıtan önemli kurumlar olduğunu belirterek Balıkesir'in bilim insanları ve işadamlarıyla öne çıkan bir şehir olduğunu ifade etti. Balıkesir Üniversitesinin dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ve yaklaşık 30 bin öğrencisiyle şehre önemli katkılar sunduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, üniversitenin ülkenin üretimine, istihdamına ve farklı alanlarda nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağladığını söyledi. Balıkesir Üniversitesinin ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çalışmalara imza atacağına inandığını belirten Ustaoğlu, düzenlenecek Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı'nın öğrencilerle işverenleri buluşturarak istihdama önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Vali Ustaoğlu, Balıkesir iş adamlarının fuara sahip çıkmasını ve üniversiteyi bu önemli organizasyonda yalnız bırakmamasını temenni etti.

REKLAM

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Balıkesir Üniversitesi Vakfı Başkan Vekili Ziyaettin Tan, BAÜN Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Sezginsoy, Hüseyin Bekki, Erten Seymen ve Suat Zerengil, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN senato üyeleri, Onur Kurulu Başkanı ve BEST A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Altıeylül Belediye Başkanı Tufan Kaplan, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aslan, Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Akın Ünal, Başkan Tuğrul Demirbaş, BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Savaş, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkan Vekili Bülent Bilir, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Şube Başkanları Fatih Güngör, Balıkesir Yerel Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Levent Karan ile farklı sektörlerden iş insanları katıldı.