Başkan Ergin'den eğitime destek veren ince ailesine teşekkür Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret ince ve eşi Nesrin İnce'nin Ayvalık'a kazandırdığı Nesrin-Fikret İnce İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret İnce ve eşi Nesrin İnce tarafından ilçeye kazandırılan NesrinFikret İnce İlkokulu'nu ziyaret ederek okul binasında incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu ve hayırsever iş insanı Fikret İnce, eşi Nesrin İnce ile birlikte NesrinFikret İnce İlkokulu'nu gezdi.

Okul binasını inceleyen Başkan Ergin, Fikret ve Nesrin İnce çifti ile bir süre sohbet ederek eğitime sağlanan katkının önemine dikkat çekti.

"Eğitime destek, geleceğe umut demektir"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Ergin, eğitime yapılan yatırımların toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Hayırsever iş insanı Fikret İnce ve kıymetli eşi Nesrin İnce'nin Ayvalık'ımıza kazandırdığı NesrinFikret İnce İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunduk" dedi.

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İnce ailesine Ayvalık halkı adına teşekkür

İnce ailesinin eğitime sunduğu katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergin, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunan İnce ailesine, Ayvalık halkı adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir kentin geleceğinin çocuklarına sunduğu eğitim imkanlarıyla şekillendiğini vurgulayan Başkan Ergin, "Ayvalık'ta eğitime değer katan, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan her katkının yanındayız. Eğitime destek, geleceğe umut demektir" diye konuştu.

Ziyaret, okul binasında gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.