Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Başkan Ergin'den eğitime destek veren ince ailesine teşekkür Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret ince ve eşi Nesrin İnce'nin Ayvalık'a kazandırdığı Nesrin-Fikret İnce İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

        Başkan Ergin'den eğitime destek veren ince ailesine teşekkür Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret ince ve eşi Nesrin İnce'nin Ayvalık'a kazandırdığı Nesrin-Fikret İnce İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret İnce ve eşi Nesrin İnce tarafından ilçeye kazandırılan NesrinFikret İnce İlkokulu'nu ziyaret ederek okul binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Başkan Ergin'den eğitime destek veren ince ailesine teşekkür Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret ince ve eşi Nesrin İnce'nin Ayvalık'a kazandırdığı Nesrin-Fikret İnce İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayırsever iş insanı Fikret İnce ve eşi Nesrin İnce tarafından ilçeye kazandırılan NesrinFikret İnce İlkokulu'nu ziyaret ederek okul binasında incelemelerde bulundu.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu ve hayırsever iş insanı Fikret İnce, eşi Nesrin İnce ile birlikte NesrinFikret İnce İlkokulu'nu gezdi.

        Okul binasını inceleyen Başkan Ergin, Fikret ve Nesrin İnce çifti ile bir süre sohbet ederek eğitime sağlanan katkının önemine dikkat çekti.

        "Eğitime destek, geleceğe umut demektir"

        Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Ergin, eğitime yapılan yatırımların toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Hayırsever iş insanı Fikret İnce ve kıymetli eşi Nesrin İnce'nin Ayvalık'ımıza kazandırdığı NesrinFikret İnce İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunduk" dedi.

        REKLAM

        İnce ailesine Ayvalık halkı adına teşekkür

        İnce ailesinin eğitime sunduğu katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergin, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunan İnce ailesine, Ayvalık halkı adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Bir kentin geleceğinin çocuklarına sunduğu eğitim imkanlarıyla şekillendiğini vurgulayan Başkan Ergin, "Ayvalık'ta eğitime değer katan, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan her katkının yanındayız. Eğitime destek, geleceğe umut demektir" diye konuştu.

        Ziyaret, okul binasında gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Burhaniye Ticaret Odası Yönetimi İzmir de Zeytinyağı İstişare Toplantısına...
        Burhaniye Ticaret Odası Yönetimi İzmir de Zeytinyağı İstişare Toplantısına...
        Bigadiç'te kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bigadiç'te kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Hasta çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde "Kitap Eczanesi" açıldı
        Hasta çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde "Kitap Eczanesi" açıldı
        Balıkesirspor'da geri sayım
        Balıkesirspor'da geri sayım
        İki şehir, tek robot: Balıkesir'de uzaktan kanser ameliyatı Tele Cerrahi yö...
        İki şehir, tek robot: Balıkesir'de uzaktan kanser ameliyatı Tele Cerrahi yö...
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı