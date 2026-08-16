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        Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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