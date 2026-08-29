Geleneksel Sındırgı Kocakonak Panayırı başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Kocakonak Panayırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Giriş: 29.08.2026 - 13:35 Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Kocakonak Panayırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kocakonak Mahallesi'nde düzenlenen panayırda çeşitli etkinliklerin yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar, alışveriş alanları ve eğlence programları vatandaşlarla buluşuyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen konserlerde sanatçılar sahne alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ