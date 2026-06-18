Gönen Panayırı ilgi görüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yarım asırdan fazla süredir geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Gönen Panayırı" binlerce kişiyi ağırlıyor.



Gönen Belediyesi kapalı pazar ve fuar yerinde bu yıl 26 bin metrekare kapalı, 4 bin metrekare açık alanda kurulan Gönen Panayırı'nda 2 bin 170 esnaf stant açtı.



Çevre ilçe ve illerden gelen binlerce kişi, içinde hem eğlence hem de yemek stantları bulunan panayırın 50 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.



Bu yıl 16 Haziran'da başlayan panayır 19 Haziran'da sona erecek.



Panayıra katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Zekeriya Dağlı ile panayır alanını gezen Aydemir, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Gönen Panayırı'nın birlik ve beraberliğin önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Aydemir, yıllardır süregelen organizasyonun ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkı sunduğunu bildirdi.



