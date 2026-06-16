GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Pamukçu Mahallesi'ndeki bazı kısımları buğday ekili olan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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