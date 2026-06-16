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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Pamukçu Mahallesi'ndeki bazı kısımları buğday ekili olan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.


        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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