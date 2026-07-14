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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:39 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 7 itfaiye aracı, 14 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 19 hizmet aracı, 3 dozer, 3 greyder ve 290 personel ile müdahale edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Öte yandan Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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