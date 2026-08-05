GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Darıca Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

