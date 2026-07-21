GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 1 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 1 müdahale aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 4 uçak ve 40 personel yönlendirildi.
Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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