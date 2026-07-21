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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 19:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 1 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 1 müdahale aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 4 uçak ve 40 personel yönlendirildi.

        Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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