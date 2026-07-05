GÜNCELLEME - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.



Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.



Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



