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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:15 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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