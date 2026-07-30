GÜNCELLEME - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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