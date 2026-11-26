Havran ilçesinde, turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla TÜRSAB ve tur operatörleri öncülüğünde düzenlenen tanıtım turları devam ediyor. Havran Turizm Çalıştayı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda ilçeyi ziyaret eden misafirler, müzeleri, tarihî konakları ve doğal güzellikleri tanıma fırsatı buluyor.

İzmir’den gelen konuklar müzeleri ve tahini mekanları dolaşırken, Koca Seyit anıtını ziyaret ederken, zeytin ve mandalina hasadına da katıldı. İlçeye gelen konuklara ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Emin Ersoy, "İlçemize gelen konuklar, kültürel mirasımızı, doğal güzelliklerimizi ve yöresel değerlerimizi yakından tanıma fırsatı buluyor. İzmir’den gelen misafirlerimizin de yer aldığı ziyaretlerde, coğrafi işaretli değerimiz Havran Mandalinası başta olmak üzere yöresel ürünlerimiz tanıtılırken yerel esnafımızdan yapılan alışverişlerle ilçe ekonomimizede katkı sunuluyor. Havran’ın turizm değerlerini ön plana çıkaran, yerel esnafımızı ve üreticilerimizi destekleyen bu tür organizasyonlarla ilçemizin tanıtımını güçlendirmeye devam ediyoruz. Havran’ı birlikte tanıtıyor, birlikte geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.