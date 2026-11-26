Balıkesir'de otoyol gişelerinde durdurulan 2 araçta 14'ü çocuk 27 Afgan göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Olay, İzmirİstanbul otoyolu Batı gişelerinde meydana geldi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada 3 şüpheli organizatör ve 13 yetişkin 14 çocuk olmak üzere toplam 27 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar yapılan işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) sevk edilirken, 3 organizatör şüphelisi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.