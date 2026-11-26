Balıkesir'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güre Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Akpınar Caddesi'nde park halindeki 10 APG 123 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, araç içerisindeki kartonlarda çıkan yangını alevler aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü.
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