Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güre Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Akpınar Caddesi'nde park halindeki 10 APG 123 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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