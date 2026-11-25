Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü kapsamında 1. Balıkesir Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivali düzenledi. Kadın hikâyelerinin sahneye taşındığı festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Kanlı Nigar" oyunuyla perdelerini açtı.

Balıkesir'de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ilki düzenlenen Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivali ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Kanlı Nigar" oyunu festivalin ilk gününde tiyatroseverlerle buluştu. 24 Kasım Salı günü saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen Türk tiyatrosunun sevilen oyunlarından "Kanlı Nigar" yoğun ilgi gördü. Sandık Şendil'in kaleme aldığı ve Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği oyun, izleyicilerden tam not aldı.

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2427 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konular tiyatro oyunlarıyla sahneye taşınacak. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilmesi, kadın hikâyelerinin sanat yoluyla görünür kılınması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği festivalde 25 Kasım Çarşamba günü Tuğba Eskicioğlu'nun yazıp, yönettiği ve sahnelediği T'ES Performans'ın "Silüet" adlı tiyatro oyunu saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. 2627 Kasım tarihlerinde ise Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun "İlk Bakışta Prima Faice" oyunu, saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.