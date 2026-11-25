Kadına şiddete karşı mor şemsiyeler açıldı Edremit'te "Şiddete karşı tek çatı, bin umut" etkinliği düzenlendi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Tek Çatı, Bin Umut" temalı etkinlik gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Tek Çatı, Bin Umut" temalı etkinlik gerçekleştirildi.
Edremit Kaymakamlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Zafer Engin ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir katıldı.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla mor şemsiyeler açıldı. Katılımcılar meydanda bir araya gelerek şiddete karşı ortak dayanışma ve farkındalık mesajı verdi.
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