Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla mor şemsiyeler açıldı. Katılımcılar meydanda bir araya gelerek şiddete karşı ortak dayanışma ve farkındalık mesajı verdi.

Edremit Kaymakamlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Zafer Engin ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir katıldı.

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