Balıkesir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen onlarca kadın, öldürülen kadınların temsili ayakkabıları önünde basın açıklaması yaparak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Programda sahnelenen "Kadın Öldü" gösterisi ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Balıkesir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Balıkesir Kent Konseyi, Altıeylül Kent Konseyi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisleri tarafından düzenlenen programa onlarca kadın katıldı. Katılımcılar kollarına taktıkları turuncu ve mor bantlarla dayanışmayı simgelerken, basın açıklaması öldürülen kadınları temsilen alana bırakılan ayakkabıların önünde gerçekleştirildi.

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Programda ilk olarak konuşan Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Akşit, 25 Kasım'ın kadınların özgürlük ve yaşam hakkı mücadelesinin sembolü olduğunu söyledi. Günün tarihi geçmişinin 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde öldürülen Mirabel kardeşlere dayandığını hatırlatan Akşit, kadın cinayetlerinin ve şiddetin toplumun ortak sorunu olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin psikolojik, ekonomik ve fiziksel boyutlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Akşit, "Bizler Balıkesir Kent Konseyi, Altıeylül Kent Konseyi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisleri olarak yaşamları yarım bırakılan kadınları anmak, kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek ve kadınların korkmadan, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya talebimizi bir kez daha güçlü şekilde dile getirmek için buradayız. Kadınların yaşam hakkını savunmak bir günün değil, her günün sorumluluğudur. Çünkü kadının meselesi hepimizin meselesidir. Şiddete inat yaşama umut diyoruz" dedi.

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Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan ise kadın cinayetlerinin yaşandıktan sonra değil, yaşanmadan önce önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Şiddet tehdidi altındaki kadınlar için koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin şekilde işletilmesini isteyen Erkan, kadınların ekonomik bağımsızlığının desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yaygınlaştırılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve kreş hizmetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının önemine değinen Erkan, "Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmıyoruz. Şiddetin her türlüsüne hep birlikte hayır diyoruz. Öldürülen her kadın susturulan bir çığlıktır diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nursevin Karademirli de kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlerde yapılan açıklamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Kadınların fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karademirli, kadınların hukuki haklarını öğrenmeleri ve destek mekanizmalarına ulaşmalarının önemini vurguladı.

Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, üretici kadınların emeklerinin görünür kılınması ve dayanışmanın artırılması için çalıştıklarını dile getiren Karademirli, "Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin sorumluluğudur. Kadınların susturulmadığı, öldürülmediği ve güven içinde yaşadığı bir dünya elbette mümkün. Kadınların yaşam hakkı toplumun gelecek hakkıdır" diye konuştu.

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Basın açıklamalarının ardından Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan "Kadın Öldü" adlı gösteri sahnelendi. Kadına yönelik şiddetin acı sonuçlarına dikkat çeken gösteri, programa katılanlar ve meydandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.