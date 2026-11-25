BAÜN Mühendislik Fakültesi 50. yılında mezunlarını ağırladı
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Mühendislik Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla mezunlar buluşması düzenlendi.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Mühendislik Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla mezunlar buluşması düzenlendi.
"Geçmişin Birikimi, Geleceğin Gücü" temasıyla gerçekleştirilen program, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Deniz Karaoğlan'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Fakültenin 50 yıllık geçmişini anlatan tanıtım filminin gösterildiği programda, Prof. Dr. Fatih Babalık tarafından "Mühendisliğe Giriş" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşinin ardından BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Babalık'a plaket takdim etti.
Etkinlik, fidan dikimi, fotoğraf sergisi ve mezun pilavı ikramıyla sona erdi.
Programa üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, mezunlar ile öğrenciler katıldı.
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