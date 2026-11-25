Balıkesir Valisi değişti: İsmail Ustaoğlu'nun yerine Kemal Çeber atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İzmir'e atanırken, yerine ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber getirildi.
Giriş: 25.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İzmir'e atanırken, yerine ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber getirildi.
Vali atamaları ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İzmir'e atanırken, yerine ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber getirildi.
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