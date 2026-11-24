Balıkesir'de otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi, Sokol Kavşağı'nda, B.Ç. idaresindeki 35 PK 676 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile V.Y. idaresindeki 34 PFH 378 plakalı otomobil, çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü V.Y. ile hafif yaralanan A.C, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Aynı otomobilde bulunan ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mekiye K'nin cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.
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