Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından 350 küçükbaş ile 35 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 70 civarında arı kovanının zarar gördüğünü bildirdi.

Ustaoğlu, Havran ilçesine bağlı Dereören ve İnönü mahallelerinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarının neden olduğu hasarları inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, Havran Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saatte metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğünü söyledi.

Havran'da tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

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"Yol kapanmasından dolayı araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Diğer yandan yine evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Bunların kurtarılmasına yönelik çalışmalar, Allah'a şükürler olsun, herhangi bir can kaybı olmadan gerçekleştirildi. Biraz önce de burada yine kurum ve kuruluş temsilcilerimizle gerekli koordinasyonu sağlayarak, gerekli talimatları vererek inşallah yaralarımızın bir an önce sarılması için gerekli adımların atılmasıyla ilgili çalışmalarımızı da başlatmış olduk."

- "Sağanak köylerimizde sele neden oldu"

Ustaoğlu, yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 500'ün üzerinde ihbar geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 350 küçükbaş hayvanın, 35 civarında büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledik. Diğer yandan 70 civarında da arı kovanı zarar gördü. Diğer yandan metrekareye 90 kilogram düşen sağanak köylerimizde sele neden oldu. Bu sel sonucunda da toplam 10 tane aracın dere yataklarına düştüğünü ve mahsur kaldığını söyleyebiliriz. Bir kısmının şu an tespitini yapmaya çalışıyoruz, muhtemelen sular altında kaldığını öngörüyoruz. 10 tane aracımız böyle zarar görmüş oldu. Bunun da arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını inşallah yapacaklar."

Ustaoğlu, tüm ekiplerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirterek, vatandaşların zararı için gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.