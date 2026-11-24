Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayvalık Sokol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 PK 676 plakalı yolcu otobüsü ile 34 PFH 378 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Mekiye K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Vedat V. ile Asmin C., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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