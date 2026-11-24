Ustaoğlu, duyarlılığından dolayı Oğuz'a teşekkür etti.

İlerlemiş yaşına rağmen eğitime katkıda bulunmak istediğini belirten Oğuz, "Yaptığım hayırlarla ayakta duruyorum. Kalan son paramla da hayır gerçekleştirmek istiyorum." dedi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ustaoğlu, daha önce Balıkesir'e okullar kazandıran Oğuz'un eğitim desteğini sürdürme isteğini dinledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, huzurevinde kalan 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz ile bir araya geldi.

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