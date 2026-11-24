Elinde bıçakla taşkınlık yapan şahsa özel harekattan operasyon
Balıkesir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 47 yaşındaki şahıs, eline bıçak alarak bahçeli evlerinde taşkınlık yaptı. Sokağa kiremit fırlatan ve polis ekipleri ile görüşmeyi reddeden şahsın elinde bıçak evde yaşayanlar için tehdit oluşturmaya başlaması üzerine özel harekat polislerince operasyon düzenlendi.
Balıkesir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 47 yaşındaki şahıs, eline bıçak alarak bahçeli evlerinde taşkınlık yaptı. Sokağa kiremit fırlatan ve polis ekipleri ile görüşmeyi reddeden şahsın elinde bıçak evde yaşayanlar için tehdit oluşturmaya başlaması üzerine özel harekat polislerince operasyon düzenlendi.
Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde 47 yaşındaki S.K. isimli şahsın mahalle sakinlerini rahatsız etmesi ve sokağa kiremit fırlatmaya başlaması üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polislerle görüşmek istemeyen şahıs eline bıçak da alınca devreye özel harekat ekipleri girdi. Eve giren özel harekat timi şahsı etkisiz hale getirerek 112 ekiplerine teslim etti. S.K. yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
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