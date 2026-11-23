Balıkesir'de sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü
Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.
Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri sağanak yağışın etkisinde kaldı. Edremit ilçesindeki sağanak, yaklaşık 1 saat sonra Balıkesir il merkezinde de etkili oldu. Yağmur Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa mahalleleri ile Bağlar Sokağı, Kapalı Pazar Yeri, Oruçgazi Mahallesi başta olmak üzere kent merkezinde kendini gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ ekipleri ise tam kadro sahada yer aldı. Savaştepe Caddesi'nde biriken sular nedeniyle BASKİ ekiplerince çalışma yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.