Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri sağanak yağışın etkisinde kaldı. Edremit ilçesindeki sağanak, yaklaşık 1 saat sonra Balıkesir il merkezinde de etkili oldu. Yağmur Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa mahalleleri ile Bağlar Sokağı, Kapalı Pazar Yeri, Oruçgazi Mahallesi başta olmak üzere kent merkezinde kendini gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ ekipleri ise tam kadro sahada yer aldı. Savaştepe Caddesi'nde biriken sular nedeniyle BASKİ ekiplerince çalışma yapıldı.