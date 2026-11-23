BALIKESİR’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kalırken, yollarda biriken yağmur suları bazı iş yerlerine girdi.

Edremit ilçesinde sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kaldı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınabildikleri kapalı alanlarda uzun süre sağanağın dinmesini bekledi. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

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