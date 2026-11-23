Ayvalık’ta öğle saatlerinde hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgâr nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Sahilleri döven dalgalar nedeniyle kıyılarda bağlı bazı tekneler batma tehlikesi yaşadı. Fırtınanın etkisini gösterdiği Edremit’te ise aşırı yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

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