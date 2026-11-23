Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde ve geleceğin şekillenmesinde üstlendiği önemli role dikkat çekerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Hakan Şehirli, mesajında öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmayan, sevgi, sabır, emek ve büyük bir sorumluluk gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Bir ülkenin geleceğinin, iyi yetişmiş ve donanımlı nesillerle şekillendiğini belirten Şehirli, bu süreçte en büyük emeğin öğretmenlere ait olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin çocuklara ve gençlere yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda onlara değerleri, sorumluluk bilincini ve hayata dair önemli kazanımları da öğrettiğini kaydeden Başkan Şehirli "Bir toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç eğitim, eğitimin en kıymetli mimarları ise öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, sevgiyle ve güzel değerlerle yetiştiren öğretmenlerimiz, yarınlarımızın şekillenmesinde büyük bir sorumluluk üstleniyor. Her bir öğrencinin hayatına dokunan, onlara yol gösteren ve hayallerine ulaşmaları için emek veren öğretmenlerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözü, öğretmenlerimizin üstlendiği büyük görevi en güzel şekilde anlatmaktadır. Bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için öğretmenlerimizin emeğini ve fedakârlığını her zaman çok kıymetli buluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyor, eğitim camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.