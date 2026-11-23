Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir’de düzenlenen geleneksel kahvaltı programı, gurbetteki hemşehrileri bir araya getirdi.

Memleket hasretinin giderildiği buluşmada, katılımcılara Balıkesir’in dört bir yanından özel olarak getirilen yöresel ürünler ikram edildi. Manyas ve Susurluk’un meşhur peynirleri, Savaştepe'nin coğrafi işaretli Seferberlik Çöreği, Sındırgı'nın ekşi maya köy ekmeği ve tarhana çorbası, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç’ten gelen zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, doğal Balıkesir balı ve Balya’nın meşhur tereyağı ile hazırlanan zengin kahvaltı sofrası davetlilere memleket havası yaşattı.

REKLAM

Başkan Erkan Uzun: "17 yıldır aynı memleket sevdasıyla bir aradayız"

Programda konuşan Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun, 17 yıldır sürdürülen birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Derneklerin yalnızca sosyal etkinlikler düzenleyen kuruluşlar olmadığını, aynı zamanda kültürel değerleri yaşatan ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendiren önemli yapılar olduğunu belirten Uzun, şunları söyledi:

"Bizler 17 yıldır aynı memleket sevdası etrafında buluşuyoruz. İzmir’de yaşıyor olabiliriz ancak gönlümüzün bir yanı her zaman Balıkesir’de. Derneklerimiz, gurbette yaşayan hemşehrilerimizin birbirine destek olduğu, sevinçlerin çoğaldığı, sıkıntıların paylaşıldığı büyük bir ailedir. Balıkesirliler Dernekleri Federasyonumuz çatısı altında bu dayanışmayı daha da büyütmek, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olmak için çalışıyoruz. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerimize ve misafirlerimize canı gönülden teşekkür ederiz."

REKLAM

Geniş katılım sağlandı

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı samimi buluşmaya; Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Defterdarlık Personel Müdürü Mehmet Özkahraman, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Tuğba Nur Atılgan, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Muharrem Koç, İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Murat Sevengül, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman, Milliyetçi Hareket Partisi Altıeylül İlçe Başkanı Alper Okçelik, Milliyetçi Hareket Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Ümit Koç, TRT sanatçıları Ali Çakar ve Sabahattin Gülümser, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Manisa Balıkesirliler Dernek Başkanı Mümin Şafak, Çiğli Balıkesirliler Dernek Başkanı Mehmet Gülcan, Emekli Manisa İl Emniyet Müdürü Adem Özdemir, Güreş Ağası Habil Tükenmez ile İzmir ve Balıkesir’den basın mensupları katıldı.