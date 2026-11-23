Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Akçapınar Kırsal Mahallesi'nde sürekli patlayarak su kesintilerine neden olan ana isale hattı tamamen yenileniyor. BASKİ Ayvalık ekipleri, köy girişindeki Sıkçadiken mevkiinde gece gündüz çalışarak 50 metrelik yeni ana su hattı döşüyor.

Sondajdan gelen ve bir dere içerisinden geçen eski ana su borusunun sık sık patlaması nedeniyle Akçapınar Mahallesi'nde dört günden bu yana su kesintisi yaşanıyor. Soruna kalıcı çözüm sağlamak amacıyla harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Ayvalık ekipleri, arızalı hattı devre dışı bırakarak 50 metrelik bölümü tamamen yeniliyor. Ekiplerin özverili çabalarıyla gece gündüz aralıksız sürdürdüğü çalışmaları Akçapınar Mahalle Muhtarı Ali Çakır ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan da yerinde takip ediyor. Yeni ana su hattının kısa sürede devreye alınmasıyla Akçapınar'ın dört gündür devam eden su kesintisinin sona ermesi ve bölgede sürekli yaşanan boru patlaklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Ekiplerin sabaha kadar aralıksız çalışarak ana su boru hattını yenileme çalışmasını tamamlaması bekleniyor.