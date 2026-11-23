Gazilerle yakından ilgilenip sohbet eden Ergin, vatan uğruna büyük fedakârlıklarda bulunan gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Gazilerin toplumun baş tacı olduğunu vurgulayan Ergin, yaşamını yitiren kahramanları da rahmetle andı. Gazilerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Başkan Ergin, "Gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

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