Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havran ve Edremit Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RBE 69 plakalı otomobil, Küçükdere Mahallesi'ndeki taş ocağı mevkisinde devrildi.

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