Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, İvrindi Gökkemer Kayası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlik, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Balıkesir koordinasyonunda düzenlendi. Altıeylül, Karesi ve İvrindi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin katıldığı doğa yürüyüşünde, öğretmenler doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da pekiştirdi. Gökkemer Kayası’nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, geleceğe yön veren, bilgisi ve emeğiyle nesilleri yetiştiren öğretmenler bir araya gelerek Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemini birlikte yaşadı.

REKLAM

Etkinlik kapsamında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öğretmenlere defne fidanı hediye edildi. Doğaya duyarlılığı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma bilincini de pekiştiren bu anlamlı hediye ile etkinlik, kalıcı bir hatıraya dönüştü. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak etkinliğe katkı ve desteklerinden dolayı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.