Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyonda bazı adreslerde yapılan aramalarda, kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olan 9 kilo 905 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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