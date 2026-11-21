Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali çerçevesinde Kırlangıç Yaşam Merkezi Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen Açık Mikrofon Söyleşisi’nde çocuklarla bir araya geldi.

Zeytin Çekirdekleri Orkestrası’nın konseriyle başlayan etkinlikte çocuklar; düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini ve taleplerini özgürce dile getirdi. Çocukların söz aldığı, önerilerini paylaştığı buluşmada Başkan Mesut Ergin de dile getirilen görüşleri dinleyerek not aldı. Ergin, konserleriyle etkinliğe renk katan Zeytin Çekirdekleri Orkestrası’na da teşekkür etti.

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Çocukların önerilerinin değerlendirileceğini ve onların sesinin belediyenin karar süreçlerine taşınmaya devam edeceğini belirten Başkan Mesut Ergin, çocukları dinlemenin ve onların geleceğine birlikte yön vermenin önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.