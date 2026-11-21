Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geleneksel taş baskı yöntemiyle zeytinyağı üretimi sürdürülüyor.

Dalından toplanan zeytinler, granit taşlar arasında çekirdeğiyle ezilerek hamur haline getiriliyor.

Hiçbir ısıl işlem ya da kimyasal kullanılmadan çulların içine doldurulan hamur, baskı altında sıkıştırılıyor.

Elde edilen yağ, birkaç dakikalık dinlenmenin ardından sudan ayrışıyor.

Ayvalık'a bağlı Mutlu Mahallesi muhtarı ve zeytin üreticisi Erdinç Tügen, dedesinden babasına, babasından da kendisine ve çocuklarına aktarılan bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Taşların eskiden hayvan gücüyle döndürüldüğünü, 1930'lu ve 1940'lı yıllarda elektriğin gelmesiyle sistemin makineleşmeye geçtiğini ancak temel yöntemin değişmediğini ifade eden Tügen, şunları kaydetti:

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"Taşa zeytinimizi atıyoruz. Taş dönerek zeytin tanesini öğütüyor ve çekirdeğiyle birlikte ezerek hamur haline getiriyor. Çekirdeğiyle birlikte ezildiği için çekirdeğin içerisindeki şifa değerleri ve antioksidanlar da zeytinyağına karışıyor. Hamurları çulların içerisine aldıktan sonra baskının üzerine üst üste istifliyoruz. Sıkıştırma usulüyle ezdiğimiz zeytin hamurunun içerisindeki su ve yağı alıyoruz. Yağ sudan hafif olduğu için 5 dakika bekledikten sonra suyun üzerine çıkıyor ve üstünden kaydırma yöntemiyle yağını alıyoruz."

Zeytinin bir meyve olduğunu ve taş baskı yönteminde hiçbir ısıl işlem uygulanmadığını vurgulayan Tügen, elde edilen yağı taze sıkılmış doğal meyve suyuna benzetti.